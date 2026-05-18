AViC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AViC hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,48 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AViC 22,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,04 Milliarden JPY – ein Plus von 78,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AViC 581,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at