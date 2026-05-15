Avicanna: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Avicanna hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Avicanna mit einem Umsatz von insgesamt 6,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at