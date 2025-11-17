|
Avicanna: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Avicanna hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Avicanna ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 6,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,3 Millionen CAD umgesetzt.
