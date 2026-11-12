Avidbank Holdings Aktie
WKN DE: A2N6F5 / ISIN: US05368J1034
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12.11.2026 19:00:02
Avidbank: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Avidbank (NASDAQ:AVBH) reported net income of $10.2 million as core deposit expansion helped drive earnings. Sustainable long-term growth for commercial banks depends on securing low-cost core funding and keeping operating expenses under control while expanding loan books.
Three things management said stand out.
Avidbank accepted $270 million from a client business sale that will exit in the fourth quarter, but organic underlying trends remain positive. Strip away those temporary funds and institutional brokered deposits, and commercial bankers still added primary customer funding.
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