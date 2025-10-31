Avidian Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Avidian Gold ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Avidian Gold die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,200 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Avidian Gold ein Gewinn pro Aktie von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at