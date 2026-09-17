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17.09.2026 06:31:29
Avidian Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Avidian Gold veröffentlichte am 15.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,170 CAD, nach 0,200 CAD im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.at
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