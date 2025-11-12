Avidity Biosciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avidity Biosciences hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Avidity Biosciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 12,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at