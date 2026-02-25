Avidity Biosciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avidity Biosciences hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -1,59 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 71,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,970 USD. Im Vorjahr waren -2,890 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,75 Millionen USD, während im Vorjahr 10,90 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 4,568 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 21,03 Millionen USD beziffert.

