25.02.2026 06:31:29

Avidity Biosciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avidity Biosciences hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -1,59 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 71,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,970 USD. Im Vorjahr waren -2,890 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,75 Millionen USD, während im Vorjahr 10,90 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 4,568 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 21,03 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:17 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen