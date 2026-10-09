PolyOne Aktie
WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061
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09.10.2026 13:39:59
Avient Appoints Mike Frank To Succeed Ashish Khandpur As President And CEO
(RTTNews) - Avient Corp. (AVNT), a manufacturer of colorants, additives and polymers, announced Friday that its Board of Directors has appointed Mike Frank as President and Chief Executive Officer, effective immediately. Frank succeeds Ashish Khandpur, who has stepped down from his role and will remain in an advisory capacity through December 31, 2026 to help facilitate a seamless transition.
In connection with this appointment, the Board has elected Richard Fearon, Lead Independent Director, as Non-Executive Chairman of the Board.
Frank brings over 30 years of experience in specialty areas of the agricultural chemical industry. Frank joins Avient after serving as CEO of UPL Corp. since 2022.
Previously, Frank also spent 25 years at Monsanto in a range of senior leadership roles, including most recently as global Chief Commercial Officer from 2014 to 2017, followed by several years as CEO of Nutrien Ag Solutions from 2017 to 2021, where he led a major transformational initiative.
Previously at Monsanto, he served as Vice President, International from 2013 to 2014, Vice President, Global Manufacturing, Product Management and Crop Protection from 2010 to 2012.
Prior to 2012, he held leadership roles in sales, marketing and general management, including a two-year assignment in Beijing as President of Monsanto China.
The Company also reaffirmed its full year and third quarter 2026 financial guidance previously provided on August 6, 2026.
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