PolyOne Aktie
WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061
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04.11.2026 12:21:35
AVIENT CORP Q3 Profit Advances
(RTTNews) - AVIENT CORP (AVNT) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $42.7 million, or $0.46 per share. This compares with $32.6 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, AVIENT CORP reported adjusted earnings of $79.5 million or $0.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $891.2 million from $806.5 million last year.
AVIENT CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $42.7 Mln. vs. $32.6 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.36 last year. -Revenue: $891.2 Mln vs. $806.5 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.22 To $ 3.32
Guidance is adjusted EPS
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