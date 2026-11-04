AVIENT CORP Q3 Profit Advances

(RTTNews) - AVIENT CORP (AVNT) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $42.7 million, or $0.46 per share. This compares with $32.6 million, or $0.36 per share, last year.

Excluding items, AVIENT CORP reported adjusted earnings of $79.5 million or $0.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $891.2 million from $806.5 million last year.

AVIENT CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $42.7 Mln. vs. $32.6 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.36 last year. -Revenue: $891.2 Mln vs. $806.5 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.22 To $ 3.32

Guidance is adjusted EPS