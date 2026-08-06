Avient Q2 Profit Climbs, Lifts FY26 Adj. EPS Guidance

(RTTNews) - On Thursday, Avient Corp. (AVNT), a manufacturer of colorants, additives and polymers, reported higher net income in the second quarter of 2026 due to higher sales generated, compared to the prior year. Further, the company raised its outlook for full year of 2026.

Net income attributable to Avient common shareholders went up to $64.8 million or $0.70 per share from $52.6 million or $0.57 per share in the previous year.

Adjusted net income for the second quarter was $88.3 million or $0.96, while it was $73.5 million or $0.80 in the same quarter last year.

Adjusted EBITDA for the period increased to $168.2 million from $148.9 million in the prior year.

Quarterly sales climbed to $917 million from $866.5 million last year.

Additionally, the company raised its 2026 guidance range for adjusted EBITDA to $575 million to $603 million, from the previous guidance of $555 million to $585 million. Avient also increased the guidance range for adjusted earnings per share to $3.10 to $3.25, from the prior guidance of $2.93 to $3.17.

In the pre-market activity on the NYSE, the shares were trading 2.08 percent higher at $38.67 after closing Wednesday's trading 0.65 percent lower.

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