PolyOne Aktie
WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061
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09.10.2026 18:33:11
Avient Stock Falls 5% After Appointing Mike Frank As CEO
(RTTNews) - Avient Corp. (AVNT) is down 5.44 percent, losing $2.23 to $38.75 on Friday. The decline follows the company's announcement that its board has appointed Mike Frank, former CEO of UPL Corporation, as president and chief executive officer, effective immediately. Frank succeeds Ashish Khandpur, who has stepped down and will remain in an advisory role through December 31, 2026.
Avient is currently trading at $38.75, down from the previous close of $40.98 after opening at $37.72 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $36.60 and $38.75 during the session, with trading volume at 1.17 million shares versus average volume of 749,418.
Frank has led UPL since 2022 and previously held senior leadership roles at Monsanto, including global chief commercial officer, before serving as CEO of Nutrien Ag Solutions. Avient reaffirmed its third-quarter and full-year 2026 financial guidance previously issued on August 6.
Shares have traded between $27.48 and $46.64 over the past 52 weeks.
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