PolyOne Aktie

PolyOne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 18:33:11

Avient Stock Falls 5% After Appointing Mike Frank As CEO

(RTTNews) - Avient Corp. (AVNT) is down 5.44 percent, losing $2.23 to $38.75 on Friday. The decline follows the company's announcement that its board has appointed Mike Frank, former CEO of UPL Corporation, as president and chief executive officer, effective immediately. Frank succeeds Ashish Khandpur, who has stepped down and will remain in an advisory role through December 31, 2026.

Avient is currently trading at $38.75, down from the previous close of $40.98 after opening at $37.72 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $36.60 and $38.75 during the session, with trading volume at 1.17 million shares versus average volume of 749,418.

Frank has led UPL since 2022 and previously held senior leadership roles at Monsanto, including global chief commercial officer, before serving as CEO of Nutrien Ag Solutions. Avient reaffirmed its third-quarter and full-year 2026 financial guidance previously issued on August 6.

Shares have traded between $27.48 and $46.64 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PolyOne Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu PolyOne Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PolyOne Corp Registered Shs 36,40 0,00% PolyOne Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen