Avila Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Avila Energy lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53,33 Prozent auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Avila Energy 0,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at