AVILEN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AVILEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,73 JPY gegenüber 11,94 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AVILEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 442,8 Millionen JPY im Vergleich zu 409,1 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at