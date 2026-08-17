AVILEN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AVILEN stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 10,51 JPY. Im letzten Jahr hatte AVILEN einen Gewinn von 4,91 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 516,1 Millionen JPY – ein Plus von 36,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AVILEN 379,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at