17.11.2025 06:31:29
AVILEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AVILEN hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 419,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 324,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
