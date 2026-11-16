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16.11.2026 06:31:29
AVILEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
AVILEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,32 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 551,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 419,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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