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14.08.2026 06:31:29
Avino Silver Gold Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Avino Silver Gold Mines hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Avino Silver Gold Mines 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 44,3 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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