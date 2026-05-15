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15.05.2026 06:31:29
Avino Silver Gold Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Avino Silver Gold Mines hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 154,75 Prozent auf 57,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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