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06.11.2026 06:31:28
Avino Silver Gold Mines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Avino Silver Gold Mines gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,86 Prozent auf 44,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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