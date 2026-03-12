Avino Silver Gold Mines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Avino Silver Gold Mines lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Avino Silver Gold Mines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Avino Silver Gold Mines im vergangenen Quartal 36,3 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avino Silver Gold Mines 36,6 Millionen CAD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,250 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 119,00 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 91,97 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at