Avis Budget Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Avis Budget Group ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Avis Budget Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1174,49 ARS. Im Vorjahresquartal hatten -2139,320 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,36 Prozent auf 3 828,37 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 708,27 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1209,460 ARS beziffert. Im Vorjahr waren -1804,160 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 14 511,84 Milliarden ARS gegenüber 10 794,89 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.
