Avis Budget Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Avis Budget Group ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Avis Budget Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,10 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,42 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4 223,96 Milliarden ARS gegenüber 3 490,98 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at