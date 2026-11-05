Avis Budget Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Avis Budget Group ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Avis Budget Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 5,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Avis Budget Group noch ein Gewinn pro Aktie von 10,11 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,44 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at