|
05.11.2026 06:31:28
Avis Budget Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Avis Budget Group hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 297,07 ARS. Im letzten Jahr hatte Avis Budget Group einen Gewinn von 516,57 ARS je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 5 153,42 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 675,07 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!