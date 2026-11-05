Avis Budget Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Avis Budget Group hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 297,07 ARS. Im letzten Jahr hatte Avis Budget Group einen Gewinn von 516,57 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5 153,42 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 675,07 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at