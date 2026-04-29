WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052

29.04.2026 14:12:30

Avis Budget Group Q1 Loss Narrows On Higher Revenue; But Stock Down In Pre-Market

(RTTNews) - Avis Budget Group, Inc. (CAR) on Wednesday reported a narrower first-quarter loss, supported by higher revenue and lower vehicle depreciation and lease charges. However, the car rental company's shares were down more than 17% in pre-market trading.

Loss before income taxes narrowed to $340 million from $677 million loss a year earlier.

Vehicle depreciation and lease charges decreased to $664 million from $1.055 billion last year.

Net loss attributable to shareholders improved to $283 million or $8.01 per share from $505 million loss or $14.35 per share in the prior-year quarter.

Adjusted EBITDA was a loss of $113 million, compared with a loss of $93 million a year earlier.

Revenue rose 4% to $2.530 billion from $2.430 billion in the same period last year.

Avis Budget stock closed Tuesday's trading at $182.01, down 2.71%.

