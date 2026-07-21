Avis Budget Group Aktie
WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052
|
21.07.2026 15:03:25
Avis Budget Group Seeks Court Approval For $650 Mln Settlement Deal With Pentwater Capital
(RTTNews) - Tuesday, Avis Budget Group, Inc. (CAR) stated that it has filed a motion in the United States District Court for the Southern District of New York, seeking approval for a settlement agreement between the company and Pentwater Capital Management LP.
As per the terms of the agreement, Pentwater will pay $650 million in cash to Avis, representing a fair resolution.
With this settlement, the company intends to resolve litigation filed against Pentwater and certain affiliated persons, seeking recovery of short swing profits.
In the pre-market hours, CAR is trading at $162.55, up 1.90 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avis Budget Group Inc.
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Avis Budget Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Avis Budget Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Avis Budget Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)