29.10.2025 06:31:28
Avis Budget Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Avis Budget Group stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Avis Budget Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,65 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avis Budget Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
