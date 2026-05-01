Avis Budget Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avis Budget Group lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -14,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,43 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at