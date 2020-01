Avis Budget Group und Fiat Chrysler Automobiles unterzeichnen neuen Vertrag über vernetzte Fahrzeuge, um in Europa effizientere Self-Service- und On-Demand-Mietwagenlösungen anzubieten

Für Kunden der Avis Budget Group, die FCA-Fahrzeuge in Europa mieten, wird es bald leichter, ihre Fahrzeuge abzuholen und zurückzubringen. Sie können dann alles rund um ihren Mietwagen digital verwalten und Technologie zum Ver- und Entriegeln aktivieren.





Bis Ende Juli 2020 sollen mehr als 22.000 vernetzte Fahrzeuge von Fiat, Jeep, Alfa Romeo , Lancia sowie Transporter von Fiat Professional in die europäische Flotte der Avis Budget Group aufgenommen werden. Davon werden bis Ende März mindestens 8.000 digital vernetzt sein.





Die Ankündigung fällt mit einem neuen Meilenstein der Avis Budget Group zusammen: das Unternehmen hat weltweit eine Zahl von mehr als 200.000 vernetzten Fahrzeugen erreicht

BRACKNELL, Großbritannien, Jan. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Avis Budget Group, Inc . (NASDAQ: CAR) gibt heute einen neuen Vertrag mit der Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Group über die Vernetzung von mehr als 22.000 Fahrzeugen von Fiat in der europäischen Flotte der Avis Budget Group bekannt.

Mit einem vernetzten Fahrzeug können Kunden von Avis alles rund um ihren Mietwagen über die Avis Mobile App von ihrem Smartphone aus verwalten, einschließlich der Auswahl des gewünschten Fahrzeugs, eventueller Upgrades sowie der Verlängerung der Mietdauer. Selbst die Rückgabe eines Mietwagens wird mit vernetzter Technologie automatisiert, sodass Kunden ihre Fahrzeuge mit einem einfachen Tippen in der App von Avis zurückgeben können.

Darüber hinaus ermöglichen diese vernetzten Fahrzeuge Technologie zum Ver- und Entriegeln und bieten Kunden die Möglichkeit, sich ihren Mietwagen direkt selbst abzuholen.

Die vernetzten FCA-Fahrzeuge liefern wertvolle Telemetriedaten in Echtzeit, einschließlich Kilometer- und Kraftstoffstand sowie Aktualisierungen zum mechanischen Zustand des Fahrzeugs. Dank Konnektivität sind Fahrzeuge schneller wieder einsatzbereit. Dadurch wird die Verfügbarkeit für Mietkunden erhöht, da die Flottenmanager der Avis Budget Group notwendige Informationen schneller verarbeiten können.

FCA bietet eine einsatzbereite Telematiklösung. Dadurch kann die Avis Budget Group Fahrzeuge einfacher und effizienter miteinander vernetzen, wodurch die üblichen Kosten und die übliche Komplexität bei der eigenen Implementierung von Aftermarket-Lösungen verringert werden.

Die Partnerschaft folgt der Ankündigung der Avis Budget Group, dass sie weltweit eine Zahl von mehr als 200.000 vernetzten Fahrzeugen erreicht hat. Die Partnerschaft mit FCA bedeutet, dass jetzt weitere 22.000 Fahrzeuge von Fiat in der Flotte der Avis Budget Group vernetzt werden. Dies trägt wesentlich zum Ziel einer vollständig vernetzten weltweiten Flotte bei.

"Ende 2019 haben wir den Meilenstein von weltweit mehr als 200.000 vernetzten Fahrzeugen in unserer Flotte erreicht. Die Partnerschaft mit der FCA-Gruppe, durch die weitere 22.000 vernetzte Fahrzeuge in Europa hinzukommen werden, ist ein Schritt hin zu einer vollständig vernetzten weltweiten Flotte", so Valerie Chenivesse, VP Fleet Services International, Avis Budget Group. "Dank Konnektivität können wir unseren Kunden ein optimiertes On-Demand-Erlebnis bieten, indem wir unsere Effizienz als Unternehmen steigern.

FCA freut sich, der Avis Budget Group eine neue Leistung anzubieten und bei der Optimierung der Kundenerfahrung und Produktivität zu helfen. Wir betrachten vernetzte Fahrzeuge als Teil unserer Strategie und freuen uns darauf, dieses Produkt dank unserer Zusammenarbeit mit Avis Budget noch besser zu gestalten.

Über Avis Budget Group

Avis Budget Group, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen mit den Marken Avis und Budget, die über mehr als 11.000 Standorte in rund 180 Ländern weltweit verfügen, sowie mit der Marke Zipcar, dem weltweit führenden Carsharing-Netzwerk mit mehr als einer Million Mitgliedern. Die Avis Budget Group betreibt die meisten ihrer Autovermietungen in Nordamerika, Europa und Australasien direkt und im Rest der Welt hauptsächlich über Lizenznehmer. Die Avis Budget Group beschäftigt ca. 30.000 Mitarbeiter und hat ihren Hauptsitz in Parsippany, N.J. Weitere Informationen finden Sie unter www.avisbudgetgroup.com .

Über FCA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ist ein internationaler Automobilhersteller, der Fahrzeuge in einem Portfolio spannender Marken wie Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram und Maserati entwickelt, konstruiert, fertigt und vertreibt. FCA vertreibt zudem unter dem Namen Mopar Ersatzteile und Dienstleistungen und ist mit den Marken Comau und Teksid in den Bereichen Komponenten und Produktionssysteme tätig. FCA beschäftigt weltweit fast 200.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu FCA finden Sie unter www.fcagroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

