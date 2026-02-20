Avis Budget Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Avis Budget Group hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -55,660 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 25,250 USD gegenüber -51,230 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,65 Milliarden USD – eine Minderung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,79 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at