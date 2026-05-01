Avis Budget Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avis Budget Group hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 436,84 ARS gegenüber -582,550 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 3 587,56 Milliarden ARS gegenüber 2 564,94 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at