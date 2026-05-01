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01.05.2026 06:31:29
Avis Budget Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Avis Budget Group hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 436,84 ARS gegenüber -582,550 ARS im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz wurden 3 587,56 Milliarden ARS gegenüber 2 564,94 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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