CoStar Group Aktie
WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090
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29.07.2026 14:03:16
Avis Budget Posts Weak Q2 Results, Joins Fiverr International, Costar Group And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday’s Pre-Market Session
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Nachrichten zu CoStar Group Inc.
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16:03
|S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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27.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CoStar Group-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CoStar Group von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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14.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.07.26
|Erste Schätzungen: CoStar Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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09.07.26
|S&P 500-Papier CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CoStar Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)