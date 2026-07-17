AVISO - PK BMWF "Frauen in Aufsichtsräten" abgesagt

Die für heute, Freitag, 17. Juli 2026, 10.30 Uhr anberaumte Pressekonferenz des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung zum Thema "Frauen in Aufsichtsräten" wurde kurzfristig abgesagt. Die Berichterstattung entfällt daher. Ein neuer Termin wird noch bekanntgegeben.

kre/sch