Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
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10.11.2026 07:57:00
AVISO - PK Mayr-Melnhof zum Verkauf seines Packaging-Geschäfts
Der Geschäftsführer der Mayr-Melnhof Karton AG, Peter Oswald, wird sich heute, Dienstag, 10. November 2026, 09.00 Uhr in einem Pressegespräch zum Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners äußern. Ort: Conference Center (2. Stock), Mayr-Melnhof Karton AG, Floragasse 7, 1040 Wien. Die APA wird in Wort und Bild berichten.
tpo/sch
ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group
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