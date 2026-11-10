AVISO - PK Mayr-Melnhof zum Verkauf seines Packaging-Geschäfts

Der Geschäftsführer der Mayr-Melnhof Karton AG, Peter Oswald, wird sich heute, Dienstag, 10. November 2026, 09.00 Uhr in einem Pressegespräch zum Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Packaging-Geschäft an KPS Capital Partners äußern. Ort: Conference Center (2. Stock), Mayr-Melnhof Karton AG, Floragasse 7, 1040 Wien. Die APA wird in Wort und Bild berichten.

tpo/sch

ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group