Avista: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Avista äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 10,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,570 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 29,25 Prozent auf 26,39 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 18,67 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at