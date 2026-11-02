Avista: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Avista äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Avista vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at