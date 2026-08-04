Avista gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Avista hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Avista im vergangenen Quartal 413,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avista 411,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at