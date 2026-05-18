AVISTA präsentierte Quartalsergebnisse

AVISTA präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 38,77 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,900 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AVISTA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 259,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,37 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 8,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at