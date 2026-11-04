Avista Q3 Net Income Rises, Confirms 2026 Earnings Guidance

(RTTNews) - Avista Corp. (AVA) on Wednesday, reported higher net income for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier, primarily reflecting improved investment performance at its non-regulated businesses.

Net income increased to $49 million, or $0.57 per share, from $29 million, or $0.36 per share, in the third quarter of 2025. Non-GAAP utility earnings rose to $33 million, or $0.38 per share, from $30 million, or $0.37 per share.

For the first nine months of 2026, net income increased to $176 million from $122 million, while earnings per share rose to $2.11 from $1.51. Non-GAAP utility earnings climbed to $147 million from $135 million, with earnings per share increasing to $1.76 from $1.67.

Avista confirmed its 2026 non-GAAP utility earnings guidance of $2.52 to $2.72 per share. The company expects long-term utility earnings growth of 4 to 6 percent from the midpoint of its 2025 guidance.

AVA is currently trading at $38.81 up $0.60 or 1.58 percent on the New York Stock Exchange.