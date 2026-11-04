Avista Aktie
WKN: 856142 / ISIN: US05379B1070
|
04.11.2026 16:02:09
Avista Q3 Net Income Rises, Confirms 2026 Earnings Guidance
(RTTNews) - Avista Corp. (AVA) on Wednesday, reported higher net income for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier, primarily reflecting improved investment performance at its non-regulated businesses.
Net income increased to $49 million, or $0.57 per share, from $29 million, or $0.36 per share, in the third quarter of 2025. Non-GAAP utility earnings rose to $33 million, or $0.38 per share, from $30 million, or $0.37 per share.
For the first nine months of 2026, net income increased to $176 million from $122 million, while earnings per share rose to $2.11 from $1.51. Non-GAAP utility earnings climbed to $147 million from $135 million, with earnings per share increasing to $1.76 from $1.67.
Avista confirmed its 2026 non-GAAP utility earnings guidance of $2.52 to $2.72 per share. The company expects long-term utility earnings growth of 4 to 6 percent from the midpoint of its 2025 guidance.
AVA is currently trading at $38.81 up $0.60 or 1.58 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avista
|
03.11.26
|Ausblick: Avista informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Avista zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Avista gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Avista
Aktien in diesem Artikel
|Avista
|35,46
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.