Avista stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avista veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 USD, nach 0,980 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,62 Prozent auf 570,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 617,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at