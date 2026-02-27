Avista stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Avista hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,87 USD. Im letzten Jahr hatte Avista einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 532,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,38 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,96 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,94 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

