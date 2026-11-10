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10.11.2026 06:31:29
AVISTA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AVISTA hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,44 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AVISTA ein EPS von 26,11 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,65 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 29,96 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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