Avista: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Avista hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avista im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 403,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 393,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at