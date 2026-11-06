Avista zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avista gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,57 USD. Im letzten Jahr hatte Avista einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,47 Prozent auf 421,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at