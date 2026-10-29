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29.10.2026 06:31:29
Aviva Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Aviva Industries hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Aviva Industries mit einem Umsatz von insgesamt 289,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 860,08 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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