Aviva Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aviva Industries ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aviva Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,94 INR gegenüber -0,320 INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at