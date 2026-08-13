Aviva Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aviva Industries hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,19 INR. Im letzten Jahr hatte Aviva Industries einen Gewinn von -0,750 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at