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29.10.2026 06:31:29
AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,26 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,26 TRY erwirtschaftet worden.
AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,77 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,87 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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