AVIX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AVIX hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 6,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AVIX 2,49 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat AVIX im vergangenen Quartal 2,09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AVIX 1,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,64 JPY. Im letzten Jahr hatte AVIX einen Gewinn von 5,17 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 24,36 Prozent auf 5,41 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at